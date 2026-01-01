Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MAPA

Zombie sagt man nicht

JoynStaffel 2Folge 1
Zombie sagt man nicht

Zombie sagt man nichtJetzt kostenlos streamen

MAPA

Folge 1: Zombie sagt man nicht

32 Min.Ab 12

Metin und Lene fliehen aus der Stadt, weil das Andersartigen-Virus ausgebrochen ist. Zusammen mit Mahta, ihrer schwangeren Freundin Susi, Tom, Mia und den Kindern, haben sie illegal ein Häuschen in Brandenburg gemietet. Während Metin das neue Landleben genießt, kann er nicht ignorieren, dass er Susi sexuell anziehen findet und auf Schwangere steht. Während Lene partout nicht alleine einschlafen will, kriegt der Rest der Gruppe Ärger mit einem sehr bedrohlichen Nachbar.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

MAPA
Joyn
MAPA

MAPA

Alle 3 Staffeln und Folgen