MAPA
Folge 3: Knotenpunkte
30 Min.Ab 12
Eine Folge, zwei Liebesgeschichten: Metin wird von seinen Kolleg*innen genötigt, die hotte Astrophysikerin, die er beim Arzt kennengelernt hat, zu suchen. Die Soap-Kolleg*innen sind sich sicher, dass es eine schicksalshafte Begegnung war. Gleichzeitig springen wir Jahre zurück und sehen Metin und Emma bei ihrem ersten Kennenlernen. Während Metin in der Vergangenheit ziemlich forsch gehandelt hat, um Emma für sich zu gewinnen, muss Gegenwarts-Metin erst die kosmischen Zusammenhänge verstehen, bevor er kapiert, dass er dabei ist sich zu verlieben.
Alle Staffeln im Überblick
MAPA
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn / rbb / readymade & © Season 2: Readymade Films GmbH