Folge 4: Spiel mir das Lied von Messer Metin und Lene Löwenherz
29 Min.Ab 12
Als sich herausstellt, dass die Astrophysikerin bald für lange Zeit ganz weit weg muss, stürzt es Metin in eine Sinnkrise. Er beschließt einen neuen Versuch mit Deniz zu starten. Der Neustart wird jedoch von Lene torpediert, die wieder nicht einschlafen kann. In einer wilden Gute-Nacht-Geschichte, erkennt Metin, was er wirklich will und wird mit seinem größten Trauma konfrontiert.
