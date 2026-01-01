MAPA
Folge 5: 6.
25 Min.Ab 12
Lene feiert ihren 6. Geburtstag und die Frauen in Metins Leben helfen ihm, die Party vorzubereiten. Doch sowohl Claudia als auch Mahta bringen Probleme mit ins Haus. Mahta hadert mit ihrer Mutterrolle und dem bürgerlichen Leben von Mutter, Mutter, Kind und Claudia hat sich von Alt-Metin getrennt. Metin versucht alle Brände gleichzeitig zu löschen und einen einsamen Kanarienvogel loszuwerden und merkt dabei, dass er selbst ziemlich alleine ist.
Alle Staffeln im Überblick
MAPA
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Readymade Films GmbH