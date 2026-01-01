Delfine sind gefährlicher als HaieJetzt ohne Werbung streamen
MAPA
Folge 6: Delfine sind gefährlicher als Haie
36 Min.Ab 6
Was wäre wenn….? Was wäre, wenn Emma noch am Leben wäre? Ein Paralleluniversum, in der sich Metin und Emma getrennt haben eine Menge unverarbeiteter Konflikte austauschen. Sie versuchen das Ko- Parenting so gut es geht, Emma versucht erfolglos Lene das Schwimmen beizubringen und heult sich bei Mahta über Metin aus. Doch dann ist plötzlich Lene weg…
Alle Staffeln im Überblick
MAPA
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Readymade Films GmbH