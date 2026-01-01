Zum Inhalt springenBarrierefrei
Delfine sind gefährlicher als Haie

Delfine sind gefährlicher als Haie

MAPA

Folge 6: Delfine sind gefährlicher als Haie

36 Min.Ab 6

Was wäre wenn….? Was wäre, wenn Emma noch am Leben wäre? Ein Paralleluniversum, in der sich Metin und Emma getrennt haben eine Menge unverarbeiteter Konflikte austauschen. Sie versuchen das Ko- Parenting so gut es geht, Emma versucht erfolglos Lene das Schwimmen beizubringen und heult sich bei Mahta über Metin aus. Doch dann ist plötzlich Lene weg…

