Married to Real Estate
Folge vom 25.06.2022: Das Labyrinth-Haus
44 Min.Folge vom 25.06.2022
Christin, Chris und ihr 5-jähriger Sohn zogen von New York nach Atlanta und leben noch bei ihren Eltern, bis sie das perfekte Haus für sich in der Nähe des begehrten Marietta Square gefunden haben. Um schneller zu ihrem Traumhaus zu kommen, ziehen sie Egypt und Mike hinzu. Sobald eine passende Immobilie gefunden ist, müssen die Profis die richtige Raumaufteilung und einen Stil definieren, ohne dabei das Budget zu sprengen. Nach einigen Herausforderungen bei der Renovierung und lustigen Überraschungen, liefern Egypt und Mike der Familie ihr lang ersehntes Traumhaus. Im Anschluss machen sich Egypt und Mike auf die Suche nach einem Gebäude für ihren neuen Geschäftssitz.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
