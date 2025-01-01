Luca - Welches Tattoo gehört zu wem?Jetzt kostenlos streamen
Mask Off
Folge 1: Luca - Welches Tattoo gehört zu wem?
24 Min.Ab 12
Der Youtuber Luca alias "Concrafter" soll herausfinden, welches Tattoo zu welchem Kandidaten gehört. Schließlich sagt eine Tätowierung viel über die Persönlichkeit eines Menschen aus. Dabei ist alles - von der Harley Davidson bis hin zu den Minions.
