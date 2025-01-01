Zum Inhalt springenBarrierefrei
Maria Clara Groppler: Wer ist ein Fuckboy*girl?

Folge 4: Maria Clara Groppler: Wer ist ein Fuckboy*girl?

22 Min.Ab 12

Achtung, halt dich von dem fern, der ist ein Fuckboy! Bei der musst du aufpassen, die ist ein Fuckgirl! Das ist schnell mal gesagt, aber kann man anderen ihre (un-)romantischen Absichten wirklich von außen ansehen? Comedienne Maria Clara Groppler findet es raus!

