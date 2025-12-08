Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amber aus Texas wagt einen mutigen Neuanfang: Nach einer schweren Herzkrankheit und vielen Enttäuschungen reist sie nach Irland, um endlich den Mann zu finden, der sie wirklich liebt und der ihr Vertrauen verdient. In Brasilien hofft Monica aus Kalifornien auf einen Partner, der ihre Energie und Lebensfreude teilt – doch sie muss lernen, sich emotional zu öffnen und alte Mauern einzureißen. Der schüchterne Künstler Harold aus Texas sucht sein Glück in Singapur. Mit Unterstützung von Dating-Coach Dolly will er lernen, selbstbewusster aufzutreten, die Frau fürs Leben zu finden und ihr Herz zu erobern.

