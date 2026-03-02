Match Me Abroad - Partnersuche im Ausland
Folge vom 02.03.2026: Die Masken sind gefalllen
45 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6
Bei „Match Me Abroad“ eskalieren die Beziehungen. Amber erlebt eine herbe Enttäuschung: Nach großen Liebesbekundungen lässt Glenn sie im Club allein zurück und meldet sich stundenlang nicht. So lässt sie sich nicht behandeln. Victoria fühlt sich von Darren verletzt und zweifelt erstmals ernsthaft an einer gemeinsamen Zukunft. Monica steht vor einer schmerzhaften Wahrheit: Sie hat sich für den falschen Mann entschieden und muss nun ihrem Herzen folgen. Während Sarah und EJ über Kinderwunsch und Kompromisse diskutieren, zeigt sich bei allen Paaren, wer wirklich liebt und wer nur spielt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.