Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match Me Abroad - Partnersuche im Ausland

Die Masken sind gefalllen

TLCFolge vom 02.03.2026
Die Masken sind gefalllen

Die Masken sind gefalllenJetzt kostenlos streamen

Match Me Abroad - Partnersuche im Ausland

Folge vom 02.03.2026: Die Masken sind gefalllen

45 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6

Bei „Match Me Abroad“ eskalieren die Beziehungen. Amber erlebt eine herbe Enttäuschung: Nach großen Liebesbekundungen lässt Glenn sie im Club allein zurück und meldet sich stundenlang nicht. So lässt sie sich nicht behandeln. Victoria fühlt sich von Darren verletzt und zweifelt erstmals ernsthaft an einer gemeinsamen Zukunft. Monica steht vor einer schmerzhaften Wahrheit: Sie hat sich für den falschen Mann entschieden und muss nun ihrem Herzen folgen. Während Sarah und EJ über Kinderwunsch und Kompromisse diskutieren, zeigt sich bei allen Paaren, wer wirklich liebt und wer nur spielt.

Alle verfügbaren Folgen