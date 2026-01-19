Zum Inhalt springenBarrierefrei
Match Me Abroad - Partnersuche im Ausland

TLCFolge vom 19.01.2026
44 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6

Victoria wagt mit Comedian Darren einen vielversprechenden Neuanfang – trotz zwölf Jahren Altersunterschied und Darrens spontanem Vorschlag, sich gemeinsam ein Tattoo mit gleichem Motiv stechen zu lassen. Tony enttäuscht seine Matchmakerin, als er nach dem Blind Dating keine der Frauen wählen will. Monica befindet sich weiter in einem emotionalen Dilemma zwischen Bernardo und Bruno und kämpft mit Schuldgefühlen. Amber erlebt mit Mister Ireland Glenn ein außergewöhnliches Date im alten Gefängnis, inklusive Familienbesuch, während Harold beim zweiten Treffen mit Amber vorsichtig den nächsten Schritt wagt.

