Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Der Feuerstuhl

DMAXFolge vom 20.02.2023
Der Feuerstuhl

Der FeuerstuhlJetzt kostenlos streamen

Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Folge vom 20.02.2023: Der Feuerstuhl

44 Min.Folge vom 20.02.2023Ab 12

Ein Treffpunkt für Liebhaber klassischer Fahrzeuge: Am Wochenende öffnet in Friesland der „Bockhorner Oldtimermarkt“ seine Tore. Diesem Event fiebern Max, sein Vater Conny und Mechaniker Gorden schon seit Monaten entgegen. Denn der Schrauber hat bei der Veranstaltung schon so manches Schnäppchen ergattert. Aber in diesem Jahr ist der Wurm drin. Schöne Autos und Mopeds gibt es zur Genüge, aber einen echten „Schnapper“ hat der Kfz-Freak bis dato noch nicht ausfindig gemacht. Schließlich entdeckt Max doch noch ein Vehikel, das ihn brennend interessiert.

