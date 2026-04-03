Mayday - Betrunken im CockpitJetzt kostenlos streamen
Mayday
Folge vom 03.04.2026: Mayday - Betrunken im Cockpit
42 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Im September 2008 ist eine Boeing 737 der russischen Airline Aeroflot von Moskau auf dem Weg in die zentralrussische Stadt Perm. Während des ganzen Fluges laufen die beiden Triebwerke mit unterschiedlicher Leistung. Der Erste Offizier muss permanent gegensteuern, um die Maschine auf Kurs zu halten. An Bord sind 82 Passagiere. Beim Anflug auf Perm stürzt die Maschine nahe der Stadt ab auf die Gleise der Transsibirischen Eisenbahn. Was führt zu der Katastrophe?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12