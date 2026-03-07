Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mayday - Rätsel um EgyptAir-Flug 804

WELTFolge vom 07.03.2026
43 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Ein Airbus A320 verschwindet spurlos auf dem Flug von Paris nach Kairo. 66 Menschen sterben. Was folgt, ist eine internationale Ermittlung zwischen technischen Pannen und Terrorverdacht - und ein jahrelanger Streit um die Wahrheit. Die Doku rekonstruiert die Ereignisse und beleuchtet, warum der Fall bis heute ungelöst bleibt.

