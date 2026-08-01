Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mayday

Mayday: Verschollener Fußballstar

WELTFolge vom 01.08.2026
Mayday: Verschollener Fußballstar

Mayday: Verschollener FußballstarJetzt kostenlos streamen

Mayday

Folge vom 01.08.2026: Mayday: Verschollener Fußballstar

43 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Ein Privatflug über den Ärmelkanal endet plötzlich im Nichts: An Bord ein aufstrebender Fußballstar auf dem Weg in eine große Zukunft. Was zunächst wie ein rätselhaftes Verschwinden wirkt, entwickelt sich zu einer komplexen Spurensuche. Ermittler rekonstruieren die letzten Minuten des Fluges und stoßen auf fatale Entscheidungen, technische Risiken und unsichtbare Gefahren. Schritt für Schritt enthüllt sich ein Zusammenspiel aus menschlichem Versagen und verborgenen Mängeln.

Alle verfügbaren Folgen