Mega-Konstruktionen: Champlain BridgeJetzt kostenlos streamen
Mega-Konstruktionen
Folge vom 27.04.2026: Mega-Konstruktionen: Champlain Bridge
48 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 6
Als Ersatz für die ursprüngliche Champlain-Brücke wurde über dem Sankt-Lorenz-Strom in der kanadischen Provinz Québec eine Doppelschrägseilbrücke gebaut. Die gigantische Betonkonstruktion der neuen Samuel-De-Champlain-Brücke muss den harten kanadischen Wintern trotzen, in denen der Fluss gefriert. Außerdem passieren sie täglich tausende Fahrzeuge, denen die Mega-Konstruktion standhalten muss. Die Dokumentation zeigt, welche Eigenschaften dieses Bauwerk zu einer Brücke der Superlative machen.
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Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt