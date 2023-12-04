Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Folge 10: Die Minen-Golfer
21 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Die zwei Riesen-Schredder auf dem Gelände rund um Mount Wright werden täglich mit tonnenweise Materia befüllt. Luc-André und sein Team sind verantwortlich für sämtliche Wartungsarbeiten an den wichtigen Maschinen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.