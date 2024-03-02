Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes LebnJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes Lebn
49 Min.Folge vom 02.03.2024Ab 12
Der 27-jährige Dominic hat es nicht einfach im Leben: Erst wurde ihm seine Frau untreu und jetzt droht der Vermieter auch noch mit Rausschmiss. Bei Harry läuft es auch nicht besser. Gespannt fährt der Kabarettist in spe zu seiner ersten Generalprobe in einem Linzer Vorort. Doch kaum ist Harry da, steht er vor verschlossenen Türen. Marco und Natascha versuchen derweil mit ihrer Band "Homeless Voices" Auftritte an Land zu ziehen. Doch der Weg für die Newcomer ist steinig.
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Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen