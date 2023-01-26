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Mei potschertes Lebn

Staffel 2 Folge 4: Giganten-Treffen in Waidhofen

ATVStaffel 2Folge 4vom 26.01.2023
Staffel 2 Folge 4: Giganten-Treffen in Waidhofen

Staffel 2 Folge 4: Giganten-Treffen in WaidhofenJetzt kostenlos streamen

Mei potschertes Lebn

Folge 4: Staffel 2 Folge 4: Giganten-Treffen in Waidhofen

49 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 16

Im Freibad wird "Dirty Harry" zum "Flirty Harry" und in Waidhofen treffen die Rivalen Mr. Jujean und Kevin Witek aufeinander. Specki genießt seinen Krankenstand auf der Donauinsel, das Countrymusiker-Ehepaar bereitet eine Überraschungsparty vor und Buchautor Max sucht nach neuen Inspirationen.

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