Staffel 2 Folge 4: Giganten-Treffen in WaidhofenJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 4: Staffel 2 Folge 4: Giganten-Treffen in Waidhofen
49 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 16
Im Freibad wird "Dirty Harry" zum "Flirty Harry" und in Waidhofen treffen die Rivalen Mr. Jujean und Kevin Witek aufeinander. Specki genießt seinen Krankenstand auf der Donauinsel, das Countrymusiker-Ehepaar bereitet eine Überraschungsparty vor und Buchautor Max sucht nach neuen Inspirationen.
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Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen