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Mein (Alb)Traumhaus

Luxuriöse Wüsten-Vibes

HGTVFolge vom 07.05.2026
Luxuriöse Wüsten-Vibes

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Mein (Alb)Traumhaus

Folge vom 07.05.2026: Luxuriöse Wüsten-Vibes

45 Min.Folge vom 07.05.2026

Ein Paar kauft ungesehen ein Midcentury-Ranchhaus aus den 1950ern und erlebt kurz darauf das böse Erwachen. Undichte Rohre und unpraktische Räume machen aus dem vermeintlichen Traumhaus eine Dauerbaustelle. Kim und ihr Team übernehmen und verwandeln das Haus Schritt für Schritt in eine stilvolle Wüstenoase.

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