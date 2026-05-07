Mein (Alb)Traumhaus
Folge vom 07.05.2026: Luxuriöse Wüsten-Vibes
45 Min.Folge vom 07.05.2026
Ein Paar kauft ungesehen ein Midcentury-Ranchhaus aus den 1950ern und erlebt kurz darauf das böse Erwachen. Undichte Rohre und unpraktische Räume machen aus dem vermeintlichen Traumhaus eine Dauerbaustelle. Kim und ihr Team übernehmen und verwandeln das Haus Schritt für Schritt in eine stilvolle Wüstenoase.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.