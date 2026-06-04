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Mein (Alb)Traumhaus

Stolperfallen

HGTVFolge vom 04.06.2026
Stolperfallen

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Mein (Alb)Traumhaus

Folge vom 04.06.2026: Stolperfallen

45 Min.Folge vom 04.06.2026

Ein Paar verliebte sich sofort in sein Haus mit markantem Kupferdach, doch der Innenraum entpuppt sich zunehmend als Problem. Mehrere Ebenen und unpraktische Übergänge machen den Alltag komplizierter, als er sein müsste. Kim und ihr Team stehen vor der Aufgabe, das Haus funktional neu zu denken und ein stimmiges Zuhause daraus zu schaffen.

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