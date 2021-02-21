Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Haus in Alaska

Der unsichtbare Zaun

HGTVFolge vom 21.02.2021
Der unsichtbare Zaun

21 Min.Folge vom 21.02.2021

Nach zahlreichen Umzügen in den letzten Jahren wollen sich Monica und Nathan mit ihrer Hündin endlich niederlassen, eine Familie gründen und ihren Traum leben. Als echte Naturmenschen kommt für sie nur Alaska in Frage. Das Paar will in Eagle River wohnen und sich den Ort mit wilden Tieren wie Bären, Elchen und Bergziegen teilen. Doch zunächst brauchen sie ein familienfreundliches Haus, das typisch für Alaska ist.

