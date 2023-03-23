Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 23.03.2023: Latonya
89 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12
Latonya aus Shreveport, Louisiana, kann sich kaum noch bewegen und ist oft auf einen Rollstuhl angewiesen. Die 37-Jährige wird von ihrem Verlobten sowie einer Pflegerin versorgt, baut aber immer mehr ab und weiß, dass sie mit ihren 290 Kilo nicht mehr lange zu leben hat. Die Esssucht begann, als Latonya ihre Mutter früh verlor. Seitdem betäubt sie ihre Schmerzen und Ängste mit Kalorienbomben und wird immer dicker. Vor einigen Jahren startete Latonya bereits den Versuch, mit Dr. Nows Diätprogramm abzunehmen, doch sie scheiterte. Jetzt will sie es noch einmal bei dem Adipositas-Spezialisten in Houston versuchen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.