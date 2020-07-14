Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 14.07.2020: John und Lonnie
88 Min.Folge vom 14.07.2020Ab 12
John und Lonnie Hambrick aus Wylie, Texas, sind Brüder, Mitte Dreißig und beide extrem übergewichtig. John, der 311 Kilo auf die Waage bringt, kann nur im Sitzen schlafen, weil er wegen seiner Fettleibigkeit kaum noch Luft bekommt. Lonnie wiegt 278 Kilo und hat große Gesundheitsprobleme. Die Kindheit der beiden war durch einen drogensüchtigen Vater und eine völlig überlastete Mutter geprägt und brachte sie schließlich auseinander. Inzwischen ist ihr Dad tot, und die Brüder haben wieder zusammengefunden. Doch wenn sie nicht bald gegen ihre Esssucht ankämpfen, wird ihre neue Verbundenheit jäh enden.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.