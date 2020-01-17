Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 17.01.2020
44 Min.Folge vom 17.01.2020Ab 6

Die Woche endet im Restaurant "Avocado" von Mario. Das Lokal ist bekannt für seine Tapas und die mediterrane Küche. Wie viel Avocado steckt in jedem Gericht und wie schmeckt es den Mitstreitern?

