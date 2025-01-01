Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Zum Kohlenschieber", Bad Grönenbach
44 Min.Ab 6
Zum Ende der Woche gibt es noch einmal geballte Frauenpower in Monika Einsiedlers Lokal "Zum Kohlenschieber" in Bad Grönenbach. Neben der 59-jährigen Gastgeberin zeigen drei Köchinnen den Teilnehmern und Profikoch Mike Süsser, wo es kulinarisch lang geht. Der Familienbetrieb ist eine feste Instanz im Ort und weiß mit weihnachtlichem Charme zu begeistern. So wollen sie auch Mike Süsser knacken und den Sieg in den Kurort holen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins