"Kemptener Naturfreundehaus", Immenstadt im AllgäuJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Kemptener Naturfreundehaus", Immenstadt im Allgäu
44 Min.Ab 6
Auf der Hütte von Christian Voltz an den Hängen des Gschwender Horns in Immenstadt ist der Name Programm! Eine idyllische Lage inmitten der Natur verzaubert zahlreiche Wanderer, die sich ihren Weg auf den 1.442 Meter hohen Gipfel bahnen. Doch auch die Küche kann sich mit deftigen Eintöpfen oder einer klassischen Brotzeit sehen lassen. Kann das Naturfreundehaus auch Mike Süsser und die Mitstreiter in seinen Bann ziehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins