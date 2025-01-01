Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Cavalierhaus Branitz", Cottbus
44 Min.Ab 6
Mitten im Branitzer Park in Cottbus ist das Schloss des Fürsten Pückler ein echter Hingucker! Im "Cavalierhaus Branitz", direkt nebenan, verspricht Küchenchef Tim Sillack passend dazu fürstlich-moderne, gehobene Küche. Als ehemaliger Koch in Hensslers Küche und mit einigen Stationen auf diversen Kontinenten wird er die Messlatte sicher ganz oben anlegen. Doch wird er den kritischen Kollegen, Mike Süsser und dem guten Ruf des Fürsten gerecht werden können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins