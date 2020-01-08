Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 08.01.2020
Folge vom 08.01.2020: Rheinisch, ehrlich, gut? - Kneipenkulinarik in der "Flotten Theke"

44 Min.Folge vom 08.01.2020Ab 6

Das gastronomische Bergfest wird heute im Herzen von Neuss bei Alexandra "Alex" Heinz in der "Flotten Theke" gefeiert. Mike Süsser und seine Gastro-Kollegen erwartet dort echte rheinische Gastlichkeit. Kann das urige Lokal mit traditionellen Speisen die Mitstreiter mit dem Gesamtkonzept vollends überzeugen?

