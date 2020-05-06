Im Lokal "Klassenzimmer" wird um gute Zensuren gekämpftJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.05.2020: Im Lokal "Klassenzimmer" wird um gute Zensuren gekämpft
44 Min.Folge vom 06.05.2020Ab 6
Etwas außerhalb von Hamburg gelegen, geht es zu Björn Stieper (39) ins "Klassenzimmer". In der ehemaligen Schule wartet auf die Wettbewerber spannende, kreative Küche mit modernen Einflüssen. Der charismatische Koch und Küchenmeister steht voll hinter seinem Konzept und gibt alles, um den Wochensieg nach Hause zu holen.
