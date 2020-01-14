Eine Reise nach Syrien im Restaurant "Alibaba"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.01.2020: Eine Reise nach Syrien im Restaurant "Alibaba"
45 Min.Folge vom 14.01.2020Ab 6
Hanna nimmt am Dienstag seine Mitstreiter mit in seine Heimat Syrien. Mit orientalischen Gerichten und einem Ambiente aus 1001 Nacht fühlt sich die kulinarische Reise an wie Urlaub. Mario springt für Danny ein, der aus gesundheitlichen Gründen aussetzt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins