Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 03.05.2016: Gulasch in allen Variationen
Folge vom 03.05.2016
Mike Süsser und sein Juryteam sind diesmal auf der Suche nach dem besten Gulasch in Hamburg. Egal ob traditionell oder kulturell - variantenreich wird es in jedem Fall. Doch wer hat das beste Gulasch der Stadt? Zur Auswahl stehen für Mike das "Schach-Café", die "Mozartstuben" und Hamburgs bester Kiez-Chinese, das "Man Wah". Doch wer wird am Ende zum kulinarischen König gekürt und darf den Siegerteller für sich beanspruchen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
