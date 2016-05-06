Der beste Apfelstrudel Münchens! Wo schmeckt's wie bei Oma?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 06.05.2016: Der beste Apfelstrudel Münchens! Wo schmeckt's wie bei Oma?
45 Min.Folge vom 06.05.2016Ab 6
Heute geht es um den Klassiker unter den Strudeln: Unsere Juroren begeben sich auf die Suche nach dem besten Apfelstrudel in München und besuchen dafür drei Gastronomen, die davon überzeugt sind, diesen auf den Tisch zu bringen: Martina Wamser von der "Gaststätte zum Olympiaturm", Paula Reisek vom Tex-Mex Restaurant "Dillinger Chicago Bar'n Grill", und für die Bäckerei "Café Chocolatte" tritt Inhaber und Konditormeister Muhammet Balci mit frischgemachtem Apfelstrudel an.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
