Unsere Jury um Martin Baudrexel begibt sich nach Mittelfranken, um das beste Karpfengericht zu finden. Die typisch regionale Fischspeise hat Saison von September bis April; unsere drei Gastronomen müssen sich aber in den anderen Monaten nicht verstecken. Dabei sind: Andreas' barockes Lokal "Goldener Schaumlöffel" in Röttenbach, Helene und Rolands kreativer Foodtruck "Guerilla Gröstl" aus Nürnberg und die Familie Gumbrecht im bodenständigen Restaurant "Aischblick" in Höchstadt.
