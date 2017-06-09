Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 09.06.2017
Heute: Beste Garnele, Berlin

44 Min. Ab 6

Andreas C. Studer und seine Jury Kollegen sind auf der Suche nach der besten Garnele in Berlin. Das köstliche Krebstier findet sich in den Küchen vieler verschiedener Länder und Nationen wieder. Deswegen suchen sie nicht nur in der "Fischfabrik", dessen Koch Emanuel Baran während seiner 20-jährigen Karriere schon die ganze Welt bereist hat, sondern auch im thailändischen Restaurant Dao in Berlin Charlottenburg und dem indischen Restaurant "Maharadscha" in Berlin Schöneberg.

