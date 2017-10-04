Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.10.2017
45 Min.Folge vom 04.10.2017Ab 6

Frühlingsrolle, Peking-Ente, Schwein süß-sauer: Chinesische Gerichte, die jeder kennt. Doch die chinesische Küche hat viel mehr zu bieten als die Klassiker. Deshalb sind Fernsehkoch Mike Süsser und sein Jury-Team heute auf der Suche nach dem besten chinesischen Gericht im Ruhrgebiet. Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.

