Heute: Bester Grieche, DüsseldorfJetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 12.06.2017: Heute: Bester Grieche, Düsseldorf
44 Min.Folge vom 12.06.2017Ab 6
"Mein Lokal, dein Lokal SPEZIAL" ist in und um Düsseldorf, auf der Suche nach dem besten Griechen. Sirtaki tanzen, Ouzo trinken und Lebensfreude verbreiten ist typisch für die Griechen. Um als bestes griechisches Restaurant gekürt zu werden, müssen die Teilnehmer auf kulinarischer Ebene punkten. Wer überzeugt Mike Süsser und sein Jury-Team? Ob das so einfach wird?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins