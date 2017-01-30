Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Mike Süsser kürt die feinsten Grillteller-Variationen in Dortmund

Kabel EinsFolge vom 30.01.2017
Mike Süsser kürt die feinsten Grillteller-Variationen in Dortmund

Mike Süsser kürt die feinsten Grillteller-Variationen in DortmundJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 30.01.2017: Mike Süsser kürt die feinsten Grillteller-Variationen in Dortmund

45 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 6

Andere Länder andere Sitten - "Mein Lokal, dein Lokal SPEZIAL" in Dortmund, zeigt drei Nationen mit ganz unterschiedlichen Grillteller-Variationen. Die griechische "Taverna zur Mühle", das libanesische Imbissrestaurant "Caracalla" und die gehobene italienische Küche im "Albero Verde" treten gegeneinander an. Genauso unterschiedlich wie die Herkunft der Teilnehmer, sind auch die Grillteller. Wer kann sich den goldenen Teller ergrillen?

Alle verfügbaren Folgen