Heute: Rinderroulade, Leipzig
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 04.05.2017: Heute: Rinderroulade, Leipzig
44 Min.Folge vom 04.05.2017Ab 6
Die Rinderroulade ist einer der größten Küchenklassiker der deutschen Küche. In Leipzig suchen Andreas Studer und seine Jury nach der besten Variante des traditionsreichen Gerichts. Cross-Over Küche erwartet sie im Restaurant "Franzis", gutbürgerliche Tradition in modernem Ambiente bietet das "Simone", während das "Horns Erben" Kultur und Speis kombiniert. Wer hat die beste Rinderroulade in Leipzig zu bieten?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins