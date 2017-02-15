"Der beste Burger", LeipzigJetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 15.02.2017: "Der beste Burger", Leipzig
45 Min.Folge vom 15.02.2017Ab 6
Der Burger hat in Deutschland einen echten Siegeszug hinter sich seitdem er über den großen Teich aus den USA zu uns übersiedelte. Andreas Studer und seine Jury haben es sich zur Aufgabe gemacht den besten Burger Leipzigs zu finden. Im "JaNi's Diner" erwartet sie amerikanische Diner-Kultur, das "Texas Inn" möchte mit texanischen Rezepten überzeugen und das "GreenSoul vegetarisch-vegane Restaurant" schickt seine vegane Variante ins Rennen.
