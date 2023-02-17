Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 3vom 17.02.2023
Folge 3: „Achtung Drama“: Die Reality-Queens am Pokertisch

107 Min.Folge vom 17.02.2023Ab 12

Aus der Reality-Szene sind diese Paare nicht mehr weg zu denken: Claudia Obert & Max Suhr, Kader Loth & Ismet Atli, Elena Miras & Leandro Teixeira sowie Walentina Doronina & Can Kaplan steigen in den „Mein Mann kann“ - Show-Ring. Am Pokertisch entscheiden die Damen der Runde, wer die bevorstehenden Spiele bestreiten darf. Wird Claudias´ Freund Max ihr Herz erneut erobern und warum denken Walentina und Can über einen Umzug nach?

SAT.1
