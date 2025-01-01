Staffel 1Folge 1
Wellnessoase für IraJetzt ohne Werbung streamen
Mein Mann macht das!
Folge 1: Wellnessoase für Ira
45 Min.Ab 6
Ira schickt ihren Mario in den Kampf der Giganten: Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar und haben insgesamt drei Kinder. Für die Patchworkfamilie soll Mario aus dem Badezimmer eine Wohlfühloase zaubern. Ob eine erholsame Dusche, eine entspannende Massage oder ein einfaches Peeling - damit Ira ihre Alltagssorgen künftig für ein paar Stunden am Tag vergessen kann, muss sich Mario an die Königsdisziplin der Heimwerker wagen: Wasseranschlüsse, Dichtungen und neue Sanitäranlagen.
Alle Staffeln im Überblick
Mein Mann macht das!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins