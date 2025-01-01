Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Mann macht das!

Kabel EinsStaffel 1Folge 10
Terrassen-Chaos

Folge 10: Terrassen-Chaos

45 Min.Ab 6

Mirko und Janine sind seit 14 Jahren ein Paar und haben in Max, ihrem sechsjährigen Sohn, ihr Glück gefunden. Demnächst soll auch noch geheiratet werden - vielleicht mit anschließender Feier auf der neuen Terrasse. Die wünscht sich Janine nämlich von Mirko. Doch wird er die neue Terrasse in Formvollendung meistern? Baupläne mag Mirko nämlich gar nicht ...

