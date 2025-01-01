Staffel 1Folge 10
Mein Mann macht das!
Folge 10: Terrassen-Chaos
45 Min.Ab 6
Mirko und Janine sind seit 14 Jahren ein Paar und haben in Max, ihrem sechsjährigen Sohn, ihr Glück gefunden. Demnächst soll auch noch geheiratet werden - vielleicht mit anschließender Feier auf der neuen Terrasse. Die wünscht sich Janine nämlich von Mirko. Doch wird er die neue Terrasse in Formvollendung meistern? Baupläne mag Mirko nämlich gar nicht ...
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins