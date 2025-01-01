Staffel 1Folge 11
Mein Mann macht das!
Folge 11: Küche unter dem Sternenhimmel
45 Min.Ab 6
Während Briefträgerin Martina in Sachen Küche ganz klar die Hosen an hat, ist Sachbearbeiter Dirk der Chef im Garten. Doch nun will Martina in Dirks Terrain mitmischen: Auf der überdachten Terrasse der beiden soll er ihr eine Außenküche zaubern - na wenn das mal gut geht. Hat Dirk das Zeug zum Heimwerker-König? Seine Martina ist sich sicher und sagt: "Mein Mann macht das!"
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
