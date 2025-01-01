Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Mann macht das!

Kabel Eins
Staffel 1
Folge 11
Küche unter dem Sternenhimmel

Küche unter dem SternenhimmelJetzt ohne Werbung streamen

Mein Mann macht das!

Folge 11: Küche unter dem Sternenhimmel

45 Min.
Ab 6

Während Briefträgerin Martina in Sachen Küche ganz klar die Hosen an hat, ist Sachbearbeiter Dirk der Chef im Garten. Doch nun will Martina in Dirks Terrain mitmischen: Auf der überdachten Terrasse der beiden soll er ihr eine Außenküche zaubern - na wenn das mal gut geht. Hat Dirk das Zeug zum Heimwerker-König? Seine Martina ist sich sicher und sagt: "Mein Mann macht das!"

Mein Mann macht das!
Kabel Eins

Mein Mann macht das!

