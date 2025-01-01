Staffel 1Folge 14
Folge 14: Heute: Ruhrpott - Außenfassade
Sonja und Thorsten haben bereits die an ihr Haus angrenzende Schwimmhalle für ihre Tochter zu einer 80 qm großen Wohnung umgebaut - und zwar in Eigenleistung. Kein Wunder, dass Sonja also behauptet: "Mein Mann macht das!" Jetzt muss die unschöne Hausfassade der Schwimmhalle verkleidet werden und eine neue Terrasse soll auch noch her. Wird Thorsten auch diese Herausforderung meistern oder hat er sich da zu viel vorgenommen und geht baden?
