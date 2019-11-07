Staffel 1Folge 15vom 07.11.2019
Von der Ruine zur ResidenzJetzt ohne Werbung streamen
Mein Mann macht das!
Folge 15: Von der Ruine zur Residenz
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6
In der letzten Folge des Heimwerker-Kampfes der Giganten im Pott gehen Michael und seine Jennifer ins Rennen. Das junge Paar hat ein Problem: Ihr Wohnzimmer muss eher als Bauruine denn als heimelige Residenz bezeichnet werden. Höchste Zeit also, in die Hände zu spucken und loszulegen. Die beiden haben nur 36 Stunden Zeit - kein Problem für Michael, meint Jennifer, gewinnen ist für den Maler und Lackierer Ehrensache.
Alle Staffeln im Überblick
Mein Mann macht das!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins