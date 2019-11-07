Staffel 1Folge 2vom 07.11.2019
Terrassenwahnsinn in KölnJetzt ohne Werbung streamen
Mein Mann macht das!
Folge 2: Terrassenwahnsinn in Köln
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6
Guido soll seiner Sara eine neue Terrasse auf dem 150 qm großen Innenhof ihres alten Hauses bauen. Immer mit einem Spruch auf den Lippen bewaffnet, nimmt sich Guido einiges vor. Große Fläche und großes Gefälle treffen auf großes Herz und großen Spaßmacher. Aber ob bei so viel Spaß die Arbeit nicht vielleicht liegen bleibt?
Alle Staffeln im Überblick
Mein Mann macht das!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins