Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Mein Mann macht das!

Kabel EinsStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Wohnzimmer geht immer

Wohnzimmer geht immerJetzt ohne Werbung streamen

Mein Mann macht das!

Folge 3: Wohnzimmer geht immer

45 Min.Ab 6

Bei Monika und Thorsten soll der afrikanische Stil im Wohnzimmer einem maritimen Look weichen. Wird Elektriker Thorsten es schaffen, in gerade mal 36 Stunden das komplette Wohnzimmer umzugestalten? Sein Kommando lautet: Volle Fahrt voraus. Aber wie wird sich Monika als Vizekapitän wohl schlagen?

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann macht das!
Kabel Eins

Mein Mann macht das!

Alle 1 Staffeln und Folgen