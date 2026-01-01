Staffel 1Folge 3
Mein Mann macht das!
Folge 3: Wohnzimmer geht immer
45 Min.Ab 6
Bei Monika und Thorsten soll der afrikanische Stil im Wohnzimmer einem maritimen Look weichen. Wird Elektriker Thorsten es schaffen, in gerade mal 36 Stunden das komplette Wohnzimmer umzugestalten? Sein Kommando lautet: Volle Fahrt voraus. Aber wie wird sich Monika als Vizekapitän wohl schlagen?
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins