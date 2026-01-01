Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 4
Folge 4: Kölner Küchenschlacht

45 Min.Ab 6

Die Küche von Judith und Sebastian ist nicht gerade gemütlich. Judith als angehende Studentin und Sebastian, der gerade seinen Schritt in die Selbständigkeit plant, sind bei Sebastians Großmutter eingezogen und haben im großzügigen Keller ihr erstes gemeinsames Nest gebaut. Nun sollen sich in der Küche kulinarische Köstlichkeiten und gemütliches Beisammensein auf harmonische Weise vereinen. Wird Sebastian trotz seiner Unerfahrenheit der Herausforderung gewachsen sein?

