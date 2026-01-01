Staffel 1Folge 4
Kölner KüchenschlachtJetzt ohne Werbung streamen
Mein Mann macht das!
Folge 4: Kölner Küchenschlacht
45 Min.Ab 6
Die Küche von Judith und Sebastian ist nicht gerade gemütlich. Judith als angehende Studentin und Sebastian, der gerade seinen Schritt in die Selbständigkeit plant, sind bei Sebastians Großmutter eingezogen und haben im großzügigen Keller ihr erstes gemeinsames Nest gebaut. Nun sollen sich in der Küche kulinarische Köstlichkeiten und gemütliches Beisammensein auf harmonische Weise vereinen. Wird Sebastian trotz seiner Unerfahrenheit der Herausforderung gewachsen sein?
Alle Staffeln im Überblick
Mein Mann macht das!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins